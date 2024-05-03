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В ООН подсчитали расходы на восстановление сектора Газа

ООН считает, что на восстановление сектора Газа придется потратить $30-40 млрд

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Mahmoud Issa/Reuters

На восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд. Об этом заявил глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари, передает «Интерфакс».

«Мировое сообщество никогда не имело дела с таким масштабом со времен Второй мировой войны», — заявил ад-Дардари.

Представитель ООН пояснил, что возможность восстановить сектор Газа появится только после того, как в регионе будет установлен устойчивый режим прекращения огня.

До этого министерство иностранных дел Палестины сообщило, что Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа.

В палестинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Израиль игнорирует либо противодействует любым международным попыткам мирного урегулирования, а также попыткам обеспечить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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