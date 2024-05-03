Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший адвокат Ефремова рассказал, как получил ранение в зоне боевых действий

Пашаев рассказал о ранении в зоне специальной военной операции

close
100%
«ПАШАЕВ ТВ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПАШАЕВ ТВ»

Бывший адвокат Эльман Пашаев, отправившийся воевать добровольцем, рассказал о ранении в зоне специальной военной операции. Слова бывшего защитника актера Михаила Ефремова приводит издание StarHit.

В целом Пашаев отмечает, что не может вспомнить, что именно произошло.

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — рассказал Пашаев.

Издание указывает, что в данный момент Пашаев не может разговаривать и находится на восстановлении в госпитале. Ранение Пашаев, как стало известно, получил неподалеку от Угледара.

Жена экс-адвоката уточнила, что Пашаев будет восстанавливаться не менее месяца.

До этого бывшего адвоката Эльмана Пашаева перевезли в Москву после ранения.

Ранее стало известно о состоянии адвоката Пашаева после ранения в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами