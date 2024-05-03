Бывший адвокат Ефремова рассказал, как получил ранение в зоне боевых действий

Бывший адвокат Эльман Пашаев, отправившийся воевать добровольцем, рассказал о ранении в зоне специальной военной операции. Слова бывшего защитника актера Михаила Ефремова приводит издание StarHit.

В целом Пашаев отмечает, что не может вспомнить, что именно произошло.

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — рассказал Пашаев.

Издание указывает, что в данный момент Пашаев не может разговаривать и находится на восстановлении в госпитале. Ранение Пашаев, как стало известно, получил неподалеку от Угледара.

Жена экс-адвоката уточнила, что Пашаев будет восстанавливаться не менее месяца.

До этого бывшего адвоката Эльмана Пашаева перевезли в Москву после ранения.

Ранее стало известно о состоянии адвоката Пашаева после ранения в зоне СВО.