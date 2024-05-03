В США заметили российские боевые самолеты у Аляски

Четыре самолета Воздушно-космических сил России прошли неподалеку от Аляски. Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), передает ТАСС.

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 2 мая 2024 года», — сообщает НОРАД.

По данным ведомства, российские боевые самолеты во время полета все время находились в международном воздушном пространстве и не нарушали ни американское, ни канадское суверенное воздушное пространство. Отдельно в НОРАД отметили, что полеты российской боевой авиации отслеживаются на регулярной основе и не представляют угрозы для Северной Америки.

До этого замглавы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо заявил, что американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.