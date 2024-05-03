Верховный суд признал право госзаказчика расторгнуть бессрочный контракт

Верховный суд встал на сторону минтранса Краснодарского края в споре с бизнесменом Романом Ильиным об изменении или расторжении бессрочного госконтракта. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что дело касалось бессрочных договоров, которые предприниматель и ведомство заключили в 2015 году на эвакуацию и хранение транспортных средств.

Осенью 2022 года краснодарские власти подали иск о расторжении договоров, однако арбитражные суды поддержали позицию предпринимателя. Суд указал, что внесенные в законодательство поправки не имеют обратной связи, а истец пропустил трехлетний срок исковой давности. Сам же бизнесмен не нарушал условий контрактов.

До этого стало известно, что руководителем Верховного суда России временно назначен первый заместитель председателя суда Петр Серков.

Петр Серков родился 7 июля 1955 года. Он является членом Президиума Верховного суда РФ, членом научно-консультативного совета, имеет степень доктора юридических наук.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в ближайшем будущем объявит об открывшейся вакансии, тогда желающие смогут подать документы.

Ранее Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться.