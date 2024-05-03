В России отметили 140 лет со дня рождения известного художника Николая Крымова

Известный художник Николай Крымов родился 140 лет назад в семье с двенадцатью детьми. Его день рождения отмечали 2 мая, пишет журнал «Родина».

Его отец Петр Алексеевич был выпускником Московского училища живописи и зодчества, где он учился вместе с Иваном Шишкиным. Николай уже с детства проявлял интерес к рисованию, отец заметил его талант и стал обучать. Позже Николай поступил в училище и успешно окончил его.

Преподаватель Крымова, художник Константин Коровин высоко оценивал его талант. В 1906 году Николай создал этюд «Крыши под снегом», который был приобретен для личной коллекции педагогом училища Аполлинарием Васнецовым. Через год Валентин Серов попросил добавить это произведение в коллекцию Третьяковской галереи.

Крымов считал Исаака Левитана своим главным учителем, хотя лично с ним не был знаком. Он восхищался тонким зрением Левитана и его способностью передавать моменты дня и особенности русской природы.

В 1922 году в Третьяковской галерее прошла первая персональная выставка Николая Крымова. Он предпочитал пейзажную живопись и передавал различные аспекты природы — от спокойного утра в деревне до грозовых туч и сильного ветра в поле. Кроме того, Крымов создавал костюмы и декорации для театральных постановок, включая работы для пьес Александра Островского в МХТ.

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