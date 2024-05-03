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В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек

Говырин: работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Говырин заявил, что работодатели по закону не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что с февраля 2024 года вступили в силу ряд поправок, которые предполагают подобные запреты для увольнения.

Парламентарий добавил, что по законодательству нельзя уволить женщину, которая находится на больничном по беременности и родам, а также в декрете.

До этого семейный психолог Ольга Романив в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что если с бытовыми вопросами (например, готовка еды и стирка одежды) отец-одиночка может справиться самостоятельно, то в каких-то ситуациях лучше обратиться за помощью.

По ее мнению, к подобным вопросам в жизни подростка относится половое воспитание

Семейный психолог добавила, что помочь отцу-одиночке в половом воспитании дочери может гинеколог, к которому в любом случае важно обратиться в момент полового созревания ребенка.

Ранее психолог предупредил, когда поцелуи родителей могут травмировать детскую психику.

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