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Премьер Грузии отказался от визита в США

Премьер Грузии Кобахидзе не поехал в США из-за требования к закону об иноагентах

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Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение парламентом законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Грузии.

«Премьер-министр Грузии был приглашен с визитом в США с тем условием, что до визита парламент Грузии временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния.

Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чем детально было разъяснено послу США», — говорится в заявлении.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

3 мая в Тбилиси группа неопознанных лиц напала на протестующих против принятия закона об иностранных агентах.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.

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