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В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

НТИ: в России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

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Shutterstock/Oleg Opryshko

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что диагностический комплекс для мониторинга здоровья животных на дому создали в России — это шлейка с датчиками для питомца и два приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

В НТИ подчеркнули, что подобное решение минимизирует стресс животного, а также сможет разгрузить медицинский персонал.

Лидер проекта Артем Айсуаков подчеркнул, что зачастую животные нуждаются в постоянном мониторинге здоровья после хирургического вмешательства. Он добавил, что немногие веткилиники имеют свободных специалистов, чтобы отслеживать каждого питомца индивидуально.

До этого ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки Ярослав Никифоров рассказал, что владельцам домашних животных не стоит кормить их шашлыком с праздничного стола, потому что это может привести к расстройству пищеварения.

По его словам, в зависимости от состояния животного и наличия у него хронических заболеваний кусок жареного мяса может вызвать у него диарею, запор, а иногда — гастроэнтерит, колит, панкреатит, воспаление тонкого кишечника и другие тяжелые расстройства.

Ранее ученые нашли простой способ омолодить ум и тело стареющих собак.

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