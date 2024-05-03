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В России вырос объем наличных в обращении

С начала года вырос объем наличных в России

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В апреле 2024 года количество наличных денег в обороте в России увеличилось на 171,2 миллиарда рублей, что является первым ростом с начала текущего года. Об этом пишет РИА Новости со со ссылкой на Центральный банк России (ЦБ РФ).

Эксперт связал увеличение спроса наличности среди россиян с наступающими майскими праздниками.

В предыдущие месяцы уровень наличных денег сокращался. Так, в марте количество денежных средств «под матрасом» уменьшилось на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, в январе — на 540,2 миллиарда рублей, что стало самым значительным снижением с марта 2022 года, пишет издание.

Начальник аналитического отдела в банке БКФ Максим Осадчий объяснил апрельскую динамику как сезонное явление, связанное с долгими майскими выходными. Он отметил, что рост в апреле обусловлен увеличением спроса наличности перед предстоящими майскими праздниками.

В то же время из-за высокой ключевой ставки годовой прирост наличных денег в обращении снизился: к 1 апреля 2024 года он составил 6,1%, в сравнении с 12,3% за предыдущий год.

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