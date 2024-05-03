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Россия добилась прорыва под Часовым Яром

Welt: российские военные добились прорыва под городом Часов Яр в ДНР

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По словам журналиста, Часов Яр — стратегически важный небольшой город, из которого ВСУ сделали укрепление.

«Там русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», — заявил Ваннер. Он добавил, что взятие укрепрайона откроет российской армии путь к крупным городам ДНР: Константиновке, Краматорску и Славянску.

2 мая французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что если ВС РФ возьмут под контроль Часов Яр, то они смогут обстреливать ж/д узел ВСУ — Константиновку.

В конце апреля советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

До этого офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются к Часову Яру.

Ранее в США заявили, что ВСУ бросают оружие и убегают.

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