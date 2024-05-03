Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries

В МИД Ирана заявили об освобождении экипажа задержанного судна Aries

close
100%
Reuters

Все члены экипажа судна MSC Aries, которое было задержано иранскими силовыми структурами в Ормузском проливе, освобождены и могут вернуться домой. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

В разговоре со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат заявил, что судно находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений уже освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться в свои страны, в том числе в Эстонию.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Одним из членов экипажа Aries оказался гражданин РФ Тимофей Колчанов.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел РФ сообщала, что Иран не станет препятствовать возвращению на родину российского моряка.

Ранее Россия и Иран собрались использовать новые методы расчетов в торговле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами