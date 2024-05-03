Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries

Все члены экипажа судна MSC Aries, которое было задержано иранскими силовыми структурами в Ормузском проливе, освобождены и могут вернуться домой. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

В разговоре со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат заявил, что судно находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений уже освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться в свои страны, в том числе в Эстонию.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Одним из членов экипажа Aries оказался гражданин РФ Тимофей Колчанов.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел РФ сообщала, что Иран не станет препятствовать возвращению на родину российского моряка.

Ранее Россия и Иран собрались использовать новые методы расчетов в торговле.