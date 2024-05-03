На Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва

В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва — ТОС-3 «Дракон». Об этом сообщает Die Welt.

В публикации отмечается, что каждая пусковая установка огнеметной системы запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что ТОС-3 является оружием прорыва, которому не смогут противостоять даже бункеры. Один залп «Дракона» может превратить несколько городских кварталов в руины.

В статье тяжелую огнеметную систему обозначили как «ужасную».

До этого стало известно, что тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» возьмет «изюминки» от эксплуатируемых ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Отмечается, что шасси у ТОС-3 будет гусеничным, что позволяет боевой машине успешно преодолевать бездорожье. Скорее всего «Дракон» сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения.

Кроме того, ТОС-3 получит улучшенную динамическую защиту. Снижение же в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению мощности их применения.

Ранее российские войска разрушили с помощью ТОС-2 сильно укрепленные позиции ВСУ.