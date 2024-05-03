Российские военные заняли базу США в Нигере. Американский контингент покидает страну

На территории американской военной базы в Нигере появились российские военнослужащие. В марте Нигер разорвал соглашение с США и вскоре американские военные должны будут покинуть территорию базы, а их место займет российский «Африканский корпус».

На территории американской авиабазы 101 в Нигере, где расположены войска США, разместились российские военнослужащие. Об этом сообщает агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, российский военный контингент занимает отдельный ангар на базе. Источник CNN отмечает, что территория базы не очень большая. Собеседник Reuters в американском оборонном ведомстве характеризует ситуацию как «не идеальную, но в краткосрочной перспективе управляемую». По информации агентства, Вашингтон выразил нигерийским властям недовольство наличием российских военных на базе и подчеркнул, что американские военнослужащие не могут совместно использовать эту базу с россиянами.

Подобное развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. В марте власти США обвинили Нигер в подготовке к сделке о предоставлении Ирану доступа к месторождениям урана. По данным The Wall Street Journal, это обвинение могло стать причиной, по которой Нигер разорвал военное соглашение с США.

«Африканский корпус» вместо ЧВК «Вагнер»

О планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус» в январе сообщало агентство Bloomberg. Источники издания рассказали, что новый военный контингент должен будет заменить миссию ЧВК «Вагнер». Предполагалось, что это подразделение будет сформировано в том числе из числа опытных бойцов «Вагнера» и новобранцев, после чего оно будет направлено в еще четыре страны: Ливию, Центральноафриканскую Республику, Мали и Буркина-Фасо.

Уже в апреле стало известно о прибытии российских специалистов в Нигер.

«Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал РИА Новости один из прибывших.

В эфире государственного телевидения Нигера показали кадры прилета российского Ил-76 в аэропорт Ниамея. В сюжете отмечалось, что это произошло после разговора президента России Владимира Путина и председателя Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани в марте.

Усиление влияния России

Американская газета The Hill ранее писала, что вывод американских военных из Нигера снизит роль США в регионе и способствует увеличению влияния России, Ирана и Китая в Африке. Издание описывало вывод военных США из Нигера как «крупную неудачу для ВС США, противодействующих экстремистским группировкам». По мнению авторов статьи, это «подвергнет риску выполнение США контртеррористических операций и способствует расширению влияния России в Африке, а также разрыву западных связей на континенте».

Также в публикации подчеркивалось, что Россия имеет тесные связи и соглашения в сфере безопасности с Мали и Буркина-Фасо, а также Ливией и ЦАР. При этом «сокращение присутствия США в регионе Сахеля, вероятно, побудит Россию расширить влияние в регионе».

В Нигере размещено чуть более 1 тыс. американских военных, которые занимались контртеррористическими операциями и совместно с местными силами осуществляли патрулирование территории страны. В прошлом году в Нигере произошел военный переворот, который Вашингтон назвал незаконным. В марте нигерийская хунта потребовала вывода американского контингента, и после ряда попыток дипломатического урегулирования Вашингтон согласился выполнить это требование в течение нескольких месяцев.