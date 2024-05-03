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Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты

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Павел Лисицын/РИА Новости

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она подчеркнула, что с 2019 году россияне, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тыс рублей.

Также на выплаты может влиять регион, который может их начислять другим категориям людей.

Также на выплаты может влиять регион, который может их начислять другим категориям людей. С 1 мая будет повышена пенсия пенсионерами, которые достигли 80 лет, имеющих стаж в отдельных отраслях экономики, подчеркнула Швец.

До этого стало известно, что в России появились новые мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы.

По прогнозу специалистов, ближе к Дню Победы таких ресурсов может быть больше, а злоумышленники в рамках партнерских программ за вознаграждение от переведенной жертвой суммы будут активнее продвигать ссылки на сайты.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам».

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