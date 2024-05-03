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Оставленная свечка стала причиной мощного пожара в приморском Спасске-Дальнем

Пожарные смогли спасти из горящего дома в Приморье 15 человек

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Пожарные смогли спасти из горящего дома в городе Спасск-Дальний в Приморском крае 15 человек — причиной пожара стала оставленная без присмотра свеча. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из отрезанных дымом квартир с верхних этажей 10 человек, в том числе 4 ребенка. Кроме того, пожарные при помощи автолестницы спасли из квартиры на 3 этаже 5 человек, 4 из которых дети», — сообщили в экстренных службах.

По данным МЧС, причиной возгорания стала свечка, которую оставила жительница одной из квартир без присмотра. После того, как пламя распространилось на все помещение на первом этаже, начался сильный пожар.

На женщину был составлен административный протокол.

До этого в Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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