Пятая часть россиян выступили за сокращение майских праздников

Каждый пятый россиянин считает майские выходные слишком длинными и выступает за их сокращение. Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с образом жизни, к которому могут располагать праздники, выяснил «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Респондентам предлагалось рассказать о своем отношении к предстоящим длинным выходным. Оказалось, что свыше трети опрошенных (39%) не устраивает их продолжительность: 18% респондентов хотели бы ее увеличить, в то время как 21%, наоборот, считают, что они чересчур длинные и их не мешало бы сократить. Из числа последних больше половины (57%) довольствовались бы 3-4 днями выходных с учетом субботы и воскресенья.

Примечательно, что активнее других за сокращение числа выходных выступали женщины (27% из общего количества респондентов), тогда тогда как среди мужчин таковых лишь 15%. Молодые люди на пике трудоспособности (от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет) приветствовали сокращение количества праздников активнее респондентов старше 55 лет и участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет (27% и 20% против 16% и 13% соответственно).

Самые юные респонденты чаще других высказывались о необходимости увеличить число праздничных дней (27% против 22% среди опрошенных старше 55 лет, по 18% среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет, и 14% — в возрасте от 35 до 44 лет).

Опрос также показал, что свыше четверти россиян (28%) видят в длинных выходных риски для здоровья, связанные с перееданием или чрезмерным потреблением алкоголя во время праздничных поездок или походов в бары или рестораны. Мужчины опасаются предстоящих праздников в этой связи сильнее женщин (на риски для здоровья указала каждая четвертая опрошенная женщина и каждый третий респондент-мужчина). Сильнее всего майских праздников в точки зрения рисков для здоровья опасаются жители Санкт-Петербурга (38%), Республики Башкортостан (37%), Воронежской области (37%) и Москвы (35%).

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники.