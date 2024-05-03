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Арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех»

В Москве арестовали двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех» Демченко

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Москве отправил в СИЗО менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко и генерального директора ООО «РСВ» Антона Аникина, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт» (социальная сеть). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Оба фигуранта были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко. Следствие считает его непосредственным исполнителем преступления, подразумевающего хищение выделенных на создание платформы «Горизонт» свыше 38 млн рублей.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность Прошко и Аникина к совершению хищения более 38 млн рублей.

13 апреля экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак дали показания против бывшего директора компании «Цифрум» Ярослава Демченко.

На единой цифровой платформе «Гостех» компании «Цифрум» с 2020 года создаются государственные информационные системы (ГИС). Специалисты в области информационных технологий позиционируют «Гостех» как облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и госмаркетом.

Ранее суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank.

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