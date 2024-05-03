«Вместилища душ»: появилась новая теория о дольменах

Древние дольмены изначально не были предназначены для погребения, а скорее служили как культовые сооружения для хранения душ предков и общения с ними. Такую гипотезу выдвинул Александр Дмитриев, исследователь из Новороссийска, пишет журнал «Родина».

Он отметил, что в дольмены невозможно проникнуть через отверстия диаметром менее 35 см.

На Международной научной конференции XXXIII Крупновские чтения был представлен доклад о возможной культовой функции кавказских дольменов. Дмитриев подчеркнул, что использовать термин «дольменная культура» не совсем корректно, так как это может вводить в заблуждение относительно целей построения этих сооружений в древности.

Исследователь пришел к выводу, что дольмены были скорее местами поклонения и связи с предками, чем местами погребения. Он указал на то, что дольмены были возведены в энеолите и разрушены задолго до IV тысячелетия до нашей эры. Эта теория дополняет популярную гипотезу о погребальной функции дольменов.

Дмитриев также отметил, что большинство отверстий в дольменах имеют диаметр менее 35 см, что указывает на то, что проникновение внутрь не было основной целью строительства этих сооружений. Исследования последних лет также показывают, что строители дольменов, вероятно, не использовали их в качестве гробниц, а данная практика появилась позднее, когда дольмены стали использоваться для погребения.

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