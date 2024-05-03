В России хотят отменить штрафы за тонировку автомобилей

В Государственную думу Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные штрафы вызывают множество споров среди автомобилистов, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками ГИБДД, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».

Кроме того, тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, в то время как использование кондиционера существенно увеличивает расход топлива, сказано в записке.

До этого стало известно, что в России административные штрафы, которые не были оплачены, автоматически аннулируются в течение двух лет. Срок отсчета давности штрафа начинается после окончания периода, который отводится на обжалование постановления.

Ранее депутаты предложили запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.