Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят отменить штрафы за тонировку автомобилей

В Госдуму внесли проект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол

close
100%
Игорь Зарембо/РИА Новости

В Государственную думу Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные штрафы вызывают множество споров среди автомобилистов, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками ГИБДД, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».

Кроме того, тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, в то время как использование кондиционера существенно увеличивает расход топлива, сказано в записке.

До этого стало известно, что в России административные штрафы, которые не были оплачены, автоматически аннулируются в течение двух лет. Срок отсчета давности штрафа начинается после окончания периода, который отводится на обжалование постановления.

Ранее депутаты предложили запретить штрафовать россиян за парковку чаще раза в сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами