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Глава СНБО Украины объявлен в розыск МВД РФ

МВД России объявило в розыск главу СНБО Украины Литвиненко

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niss.gov.ua

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных розыска МВД России.

«Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Разыскивается по статье УК», — указано в профиле украинского чиновника.

Статья уголовного кодекса, по которой Литвиненко был объявлен в розыск российской полицией, не уточняется. Литвиненко стал главой СНБО в марте 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу совета Алексея Данилова.

До этого новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил о необходимости ударов беспилотниками по объектам на территории России «для давления» на президента РФ Владимира Путина.

По словам Литвиненко, удары дронов вглубь России являются ключевой частью стратегии Украины.

Ранее в Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдавии.

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