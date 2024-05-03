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Стало известно о пострадавшем во время тушения пожара на востоке Москвы

Shot: пожарный пострадал во время тушения пожара в цехе на востоке Москвы

Пожарный пострадал во время тушения крупного возгорания в производственном здании строительной фирмы на улице Буракова в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у сотрудника МЧС ушиб грудной клетки, порвана мочка уха и повреждена барабанная перепонка. 22-летнего пожарного направили на лечение в городскую клиническую больницу имени Баумана. Его жизни ничего не угрожает.

До этого стало известно, что производственное здание, которое горело на улице Буракова, могли поджечь конкуренты строительной фирмы.

Пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2 500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации.

Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

Утром 1 мая пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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