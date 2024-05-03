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Кевин Спейси прокомментировал фильм о его возможных сексуальных преступлениях

Кевин Спейси раскритиковал документальный фильм, описывающий его домогательства

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Alberto Pezzali/AP

Оскароносный актер Кевин Спейси раскритиковал предстоящий документальный фильм, который описывает его предполагаемые сексуальные преступления. Артист указал, что что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты, пишет The Guardian.

В двухсерийном документальном фильме «Spacey Unmasked», который будет транслироваться 6 и 7 мая на канале Channel 4 в Великобритании и на канале «Max» в США, утверждается, что в нем представлены «невиданные ранее интервью и архивные» материалы. Авторы фильма утверждают, что они пытались изучить жизнь оскароносного актера «от детства до раннего успеха на Бродвее и последующего стремительного взлета к славе».

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране.

Согласно официальному описанию, сериал будет «расследовать поведение Спейси и беседовать с несколькими мужчинами, не имеющими отношения к этому делу, об их опыте с общения с Кевином Спейси».

Ранее Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте.

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