Кевин Спейси прокомментировал фильм о его возможных сексуальных преступлениях

Оскароносный актер Кевин Спейси раскритиковал предстоящий документальный фильм, который описывает его предполагаемые сексуальные преступления. Артист указал, что что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты, пишет The Guardian.

В двухсерийном документальном фильме «Spacey Unmasked», который будет транслироваться 6 и 7 мая на канале Channel 4 в Великобритании и на канале «Max» в США, утверждается, что в нем представлены «невиданные ранее интервью и архивные» материалы. Авторы фильма утверждают, что они пытались изучить жизнь оскароносного актера «от детства до раннего успеха на Бродвее и последующего стремительного взлета к славе».

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране.

Согласно официальному описанию, сериал будет «расследовать поведение Спейси и беседовать с несколькими мужчинами, не имеющими отношения к этому делу, об их опыте с общения с Кевином Спейси».

Ранее Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте.