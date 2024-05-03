Reuters снова опубликовало статью о заявлении Кэмерона про удары ВСУ по России

Информационное агентство Reuters вернуло новость с призывом экс-премьер-министра, министра иностранных дел Дэвида Кэмерона атаковать объекты в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Слова руководителя дипведомства процитировало агентство Reuters.

Однако позднее новость была отозвана с комментарием «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте». Тем не менее, слова Кэмерона про право Вооруженных сил Украины наносить удары британским оружием по территориям России осталась на прежнем месте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила резонансное удаление агентством Reuters новости со словами главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

Ранее Зеленского разозлила просьба США не атаковать российские НПЗ.