Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, Голобоков, действуя в составе группы российских военнослужащих, получил информацию о нахождении живой силы ВСУ в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов.

Он смог незаметно к ним подобраться и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. В ходе боя были ликвидированы более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили.

Отмечается, что действия Голобокова позволили его группе выполнить боевую задачу без потерь.

3 мая корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого украинский политолог заявил, что российские войска могут выйти на административные границы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) уже предстоящей осенью.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в неудачах ВСУ.