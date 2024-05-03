Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков один уничтожил пулеметный расчет ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти военнослужащих пулеметного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, Голобоков, действуя в составе группы российских военнослужащих, получил информацию о нахождении живой силы ВСУ в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов.

Он смог незаметно к ним подобраться и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника. В ходе боя были ликвидированы более 10 боевиков, остальные, оставив позиции, отступили.

Отмечается, что действия Голобокова позволили его группе выполнить боевую задачу без потерь.

3 мая корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что Россия добилась прорыва под Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого украинский политолог заявил, что российские войска могут выйти на административные границы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) уже предстоящей осенью.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в неудачах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами