Стало известно, кто приобретает большую часть российской электроэнергии

По данным Министерства энергетики Казахстана экспорт электроэнергии из Российской Федерации в республику вырос на 29% год к году в январе - марте. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В ведомстве подчеркнули, что общий объем приобретенной Казахстаном у России электроэнергии за первые три месяца вырос до 977,2 млн кВт/ч.

В публикации отмечается, что рост экспорта электроэнергии из России в Казахстан наблюдается с июля 2023 года.

Также между двумя государствами действует соглашение о параллельной работе энергосистем. Казахстанская сторона обязана планировать покупку электричества из России на следующий день, а поставка сверх плана обходится дороже, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей на Кубани. Летом 2023 года из-за ремонтов, жары и перетоков энергии в новые субъекты РФ днем диспетчеры снижали поставки, но осенью ситуация улучшилась.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.