Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто приобретает большую часть российской электроэнергии

«Ъ»: почти половину продаваемой РФ электроэнергии купил Казахстан

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

По данным Министерства энергетики Казахстана экспорт электроэнергии из Российской Федерации в республику вырос на 29% год к году в январе - марте. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В ведомстве подчеркнули, что общий объем приобретенной Казахстаном у России электроэнергии за первые три месяца вырос до 977,2 млн кВт/ч.

В публикации отмечается, что рост экспорта электроэнергии из России в Казахстан наблюдается с июля 2023 года.

Также между двумя государствами действует соглашение о параллельной работе энергосистем. Казахстанская сторона обязана планировать покупку электричества из России на следующий день, а поставка сверх плана обходится дороже, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Россия ограничивает экспорт электроэнергии в южном направлении из-за нехватки свободных мощностей на Кубани. Летом 2023 года из-за ремонтов, жары и перетоков энергии в новые субъекты РФ днем диспетчеры снижали поставки, но осенью ситуация улучшилась.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами