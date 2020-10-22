Президент Армении сообщил Боррелю о переброске Турцией радикалов на Кавказ

Президент Армении Армен Саркисян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Турция перебросила боевиков-исламистов в Кавказский регион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентской канцелярии.

Саркисян в ходе встречи в Брюсселе подробно рассказал Боррелю о военной агрессии со стороны Азербайджана против непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также доложил о военно-политическом участии Турции в конфликте.

«Все это происходит в контексте прямого вмешательства Турции, выражающемся в переброске этой страной исламистов-боевиков в регион, тем самым создающей серьезную угрозу региональной и международной безопасности», — передает канцелярия.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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