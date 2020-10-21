ЦИК Киргизии назначил дату повторных парламентских выборов

Повторные выборы в парламент Киргизии пройдут 20 декабря текущего года, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на решений Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Партии, желающие принять участие в выборах, должны подать заявление в ЦИК в течение трех дней, указано в сообщении.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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