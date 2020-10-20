Боррель: техническая часть введения санкций против Лукашенко почти завершена

Евросоюз скоро завершит техническую работу по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

»Совет ЕС дал зеленый свет для подготовки нового санкционного списка, в который войдет Лукашенко. Техническая работа началась сразу же после заседания совета и завершится скоро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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