Посол РФ: США и Россия становятся ближе к гонке вооружений

США и Россия сейчас становятся все ближе к гонке вооружений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

«Американцы уверены, что в гонке вооружений они выиграют, они уверены, что они доведут до конца прежнюю политику разорвать российскую экономику в клочья», — сказал посол.

По словам Антонова, он постоянно пытается призвать американских политиков перейти к диалогу, однако убедить тех, «кто отвечает за контроль над вооружениями, пока не получается».

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Но США отказались от такого предложения.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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