Московский пенсионер отобрал у екатеринбурженки машину по «схеме Долиной»

Е1: в Екатеринбурге женщина осталась без машины по «схеме Долиной»

Жительница Екатеринбурга осталась без денег и машины после того, как продавец заявил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Е1.

Мать двоих детей приобрела Hyundai на вторичном рынке, проверила машину через базы ГАИ и получила чистый отчет. Однако спустя семь месяцев после покупки автомобиль был принудительно эвакуирован.

Причиной стало заявление предыдущего собственника — пенсионера из Долгопрудного, который продал машину в октябре 2024 года, а позднее сообщил в полицию, что вырученные средства перевел аферистам. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело, а машина признана вещественным доказательством и возвращена бывшему владельцу.

«Когда этот пенсионер продавал машину, там нужно было делать капитальный ремонт двигателя. В нее вообще существенно вложились. Сделали капремонт, полностью всю подвеску перебрали. То есть машина просто в идеальном состоянии уже была. Продал рухлядь, а получил конфетку», — рассказала женщина.

Екатеринбурженка подала иск о признании себя добросовестным приобретателем. Юристы считают, что у нее есть шансы выиграть дело, так как она проявила должную осмотрительность при проверке машины.

