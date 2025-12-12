Трое подростков обстреляли мужчину из сигнального пистолета и избили в центре Петербурга

Подростки обстреляли и избили прохожего в центре Петербурга

Несовершеннолетние хулиганы обстреляли и избили прохожего в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Около 4:30 утра 11 декабря на улице Пушкинской раздались выстрелы — трое неизвестных открыли стрельбу из сигнального пистолета в 38-летнего жителя Кировского района, а затем избили мужчину и сбежали.

В результате пострадавший попал в больницу с ушибами, после оказания помощи его отпустили домой.

Накануне вечером правоохранители задержали троих 17-летних подростков, причастных к нападению на петербуржца. У одного из задержанных изъяли светошумовой пистолет. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее пьяный мужчина заснул в вагоне метро и напал на незнакомцев, которые его разбудили.