Цена золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 350 за тройскую унцию впервые с 21 октября текущего года. Об этом говорится на сайте биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

К моменту 12:54 по московскому времени, цена на золото выросла на 0,88% и составила $4 351 за тройскую унцию.

Уже через шесть минут, к 13:00 мск стоимость золота замедлила рост до $4 350,6 за унцию (+0,87%).

9 декабря стоимость мартовского фьючерса на серебро с поставкой в 2026 году обновила исторический максимум, превысив отметку в $60 за тройскую унцию. По состоянию на 18:22 мск стоимость серебра росла на 2,77% — до 60,025 доллара за тройскую унцию. К 18:37 мск рост ускорился: цена достигла 60,475 доллара за унцию, что соответствует увеличению на 3,54%.

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex торговался на уровне 4 237,9 доллара за унцию, прибавляя 0,48%.

До этого инвестор Сергей Гришин в беседе с «Лентой.ру» назвал рубли «под подушкой» наименее выгодной инвестицией в 2026 году. По его словам, российская валюта сейчас переоценена и многие аналитики считают, что она обладает существенным потенциалом падения. Если же деньги размещены на депозит, то этот риск компенсируется высокой процентной ставкой, поэтому стоит выбирать вклады с оптимальными условиями.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в серебро вместо золота.