В Подмосковье студентка отдала мошенникам коллекцию часов родителей

В Одинцово сотрудники полиции задержали иностранца, который помог мошенникам украсть у несовершеннолетней девушки коллекцию дорогих часов родителей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Неизвестные связались с 17-летней девушкой, сначала они представились курьерами службы доставки и выманили у несовершеннолетней код из СМС-сообщения. Затем под видом сотрудников силовых структур, обвинили ее в проведении финансовых операций на территории Украины и пригрозили уголовным преследованием.

Аферисты заставили девушку включить видеосвязь и потребовали продемонстрировать квартиру.. Увидев коллекцию дорогих наручных часов, они приказали несовершеннолетней передать их для проведения специального учета. Общая сумма ущерба составила 8,5 млн рублей. Курьера, забравшего часы, удалось задержать.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что получил семь предметов роскоши от другого «экспедитора», после чего сдал изделия в ломбард. Вырученные средства в размере 8,5 млн рублей он перевел на счет куратора, получив в качестве вознаграждения 100 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу.

