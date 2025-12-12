На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский может передумать и не согласиться на создание буферной зоны в Донбассе

«Страна»: Зеленский может отозвать свое согласие о выводе ВСУ из Донбасса
Toby Melville/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после заявления советника главы своего офиса Михаила Подоляка о согласии создать в Донбассе буферную зону может передумать и выступить против такого шага. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Отмечается, что заявление Киева по готовности вывести войска из ДНР, это не «теоретическая модель», а конкретное предложение Украины, которое уже отправлено Вашингтону.

По оценке издания, вряд ли это предложение могло быть передано американцам без согласия Зеленского.

Однако, пишет «Страна», «нельзя исключать, что после поднятого шума вокруг высказываний Подоляка, Зеленский вообще отыграет назад и отзовет предложение».

12 декабря Подоляк заявил, что Украина согласна на создание буферной зоны на территории Донбасса.

«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет определить с логической и юридической точки зрения, необходимо ли будет вывести все виды вооружений или только тяжелые», — отметил он.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

