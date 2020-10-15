Спикер парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

Председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами», передает агентство Reuters.

Силлурис отметил, что его решения были основаны на твердой уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения.

Он также заявил, что продолжение его пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано.

«Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания», — сказал Силлурис, добавив, что это и привело его к решению подать заявление об отставке с поста председателя и депутата парламента.

Ранее кипрская газета Politis обнародовала список людей, которые в 2008–2012 годах вместе с членами своих семей получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В списке «золотых паспортов» Кипра оказались российские, украинские и сирийские бизнесмены, «входившие в группу высокого риска», которые в те годы были под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы.

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