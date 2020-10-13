Норвегия обвинила РФ в организации кибератак на парламент

МИД Норвегии обвинил Москву в организации кибератак на парламент королевства в августе 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства.

«Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова — Россия стоит за этой операцией», — заявила глава МИД Ине Эриксен Сёрейде.

Она добавила, что спецслужбы страны продолжают работать над расследованием инцидента.

Сёрейде призвала все компании страны следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по кибербезопасности, чтобы не стать жертвами хакерских атак из-за рубежа.

Реакции российских властей на обвинения пока не последовало.

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