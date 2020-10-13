Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, пишет РИА «Новости».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора – наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал Лавров.

Накануне главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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