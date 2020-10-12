Алиев заявил, что Армения первая нарушила перемирие в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения первая нарушила договоренности по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты главами МИД двух стран и России в Москве 10 октября. Об этом сообщает «Интерфакс»

По его словам, азербайджанская сторона была уверена в том, что после переговоров военный этап завершится, и дальнейшее разрешение конфликта будет осуществляться политическим путем.

Азербайджанский лидер отметил, что в Баку рассчитывали на то, что из-за больших потерь Ереван будет стремиться решить конфликт дипломатическим путем.

«Но, к сожалению, мы этого не увидели: сразу же после вступления в силу режима прекращения огня армянская сторона грубо нарушила соглашение», — заявил Алиев.

По словам президента, армянская сторона, нарушив режим прекращения огня, подвергла ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджу, в результате чего погибли и пострадали мирные жители.

В ночь на 10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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