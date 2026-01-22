Введение в поездах по Франции вагонов без детей вызвало волну возмущения

Французская государственная железнодорожная компания SNCF с начала января 2026 года ввела в некоторых поездах вагоны, куда запрещен вход детям младше 12 лет, что вызвало массовую волну критики, пишет Daily Mail.

Эта услуга доступна в новом классе «Оптимум Плюс» между Парижем и Лионом. Новый класс позиционируется как пространство для тихой работы или отдыха и ориентирован в первую очередь на деловых путешественников. В SNCF пояснили, что он создан для удовлетворения запросов корпоративных клиентов и тех, кто хочет максимального комфорта без присутствия детей.

Однако инициатива вызвала критику со стороны уполномоченного по делам детей Франции Сары Эль-Хаири. Она назвала решение «шокирующим» и подчеркнула, что общество должно поддерживать семьи с детьми, особенно в условиях демографических вызовов.

В SNCF ответили, что поезда остаются «открытыми для всех» — дети по-прежнему могут путешествовать в любом другом классе. Компания также отметила, что подобные услуги уже предлагаются в туристической индустрии, например, некоторыми круизными операторами.

Так, отмечают специалисты, американская круизная компания Oceania Cruises с 2026 года перешла на формат круизов исключительно для взрослых (18+). Решение было принято после исследования предпочтений постоянных клиентов, которые ценят спокойную атмосферу и изысканный сервис.

Ранее во Франции пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота.