Сын ректора МХАТ рассказал о чувствах после ухода отца: «Кажется, мы скоро встретимся»

Сын Золотовицкий Алексей признался, что не смирился с потерей отца спустя 9 дней

Старший сын ректора Школы-студии МХАТ Игоря Яковлевича Золотовицкого Алексей опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трогательное послание в память об отце.

«Вот уже 9 дней без папы. Кажется, мы разъехались по делам и скоро встретимся», — написал актер.

На прощании с отцом Алексей рассказывал, что родитель преподал близким свой последний урок незадолго до своей кончины. Когда, вспоминал Алексей, Игоря Золотовицкого в тяжелом состоянии должны были увезти в реанимацию, то к нему подошел врач с вопросом: «Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?» И тогда актер сосредоточенно посмотрел на медика, ответив всего одним словом: «Во!»

«Мне кажется, это был последний урок, который он дал нам — Саше и мне, маме, Аркаше, Славе, Свете и всем вам», — отмечал наследник бывшего ректора Школы-студии МХАТ.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Отмечалось, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

