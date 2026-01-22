Зеленский заявил, что документы о завершении конфликта почти готовы

Зеленский: документы о завершении войны почти готовы, РФ тоже должна быть готова

Документы об окончании конфликта на Украине практически готовы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе, трансляция выступления велась на YouTube-канале его офиса.

«Документы о завершении войны почти готовы. И Россия должна тоже быть готова», — сказал он.

В Давосе Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США, которая должна пройти 23 января в ОАЭ.

Зеленский назвал продуктивной и содержательной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Беседа продлилась менее одного часа, лидеры не провели пресс-конференцию после ее завершения. Как написало издание «Страна.ua», единственной темой беседы глав двух государств должен был стать вывод украинских войск из Донбасса.

До этого старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров заявил «Газете.Ru», что Трамп продолжит свою стратегию давления на Зеленского по вопросу отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Киев может принять такое решение к середине 2026 года, считает политолог.

Ранее Трамп оценил свою встречу с Зеленским в Давосе.