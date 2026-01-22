Размер шрифта
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии на ГРЭС

В нескольких районах Приднестровья нет света из-за аварии на Молдавской ГРЭС
Anna Voitenko/Reuters

На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, что привело к перебоям в электроснабжении ряда районов Приднестровья. Об этом сообщило правительство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Telegram-канале.

«В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов», – говорится в официальном заявлении.

В правительстве ПМР подчеркнули, что компетентные энергетические службы в экстренном порядке предпринимают все необходимые меры для устранения последствий аварии.

22 января в результате аварии около сорока населенных пунктов в Дагестане остались без электроснабжения. По данным МЧС, отключение затронуло 38 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов: Кулинского, Чародинского и Табасаранского. Для устранения последствий аварии и восстановления электроснабжения задействованы четыре бригады энергетиков, общей численностью 16 человек, и четыре единицы спецтехники.

Ранее в ЛНР более 100 тыс. жителей временно остались без света.

