Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии на ГРЭС

В нескольких районах Приднестровья нет света из-за аварии на Молдавской ГРЭС

На одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, что привело к перебоям в электроснабжении ряда районов Приднестровья. Об этом сообщило правительство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Telegram-канале.

«В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов», – говорится в официальном заявлении.

В правительстве ПМР подчеркнули, что компетентные энергетические службы в экстренном порядке предпринимают все необходимые меры для устранения последствий аварии.

