Зеленский раскрыл подробности о своих переговорах с Трампом в Давосе

Зеленский назвал хорошей и продуктивной свою встречу с Трампом в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал продуктивной и содержательной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Швейцарии. Глава государства раскрыл подробности о переговорах в своем Telegram-канале.

«Хорошая встреча с Трампом, продуктивная и содержательная. <...> Документы [по урегулированию конфликта на Украине] еще более подготовлены», — сообщил Зеленский.

Также политик отметил, что они с американским лидером обсудили поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. Глава государства выразил надежду на то, что защита его страны усилится, и поблагодарил президента США за предыдущий пакет ракет для комплексов ПВО.

Переговоры украинского и американского лидеров состоялись 22 января в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Встреча продлилась менее одного часа, Трамп и Зеленский не провели пресс-конференцию после ее завершения. Как написало издание «Страна.ua», единственной темой беседы глав двух государств должен был стать вывод украинских войск из Донбасса.

