Глава Кузбасса обвинил матерей в смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время прямой линии прокомментировал гибель детей в новокузнецком роддоме, и намекнул, что роженицы сами виноваты в произошедшем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Илья Середюк заступился за медиков. По словам главы Кузбасса, часть женщин не наблюдалась у врачей во время беременности, не имела необходимых медицинских документов и анализов. Он также упомянул о случаях, когда будущие матери поступали в роддом в тяжелом состоянии, в том числе с признаками алкогольного опьянения.

Видеозапись прямой линии, первоначально опубликованная в соцсетях губернатора, была удалена после негативных комментариев местных жителей.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка погибли девять младенцев, у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Кузбасса Середюк потребовал пересмотреть систему дородового контроля.