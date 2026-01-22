В Германии призвали Европу принять условия США по Гренландии

Европе следует принять деньги США за Гренландию и «успокоиться», так как ЕС не может выстоять в противостоянии с США. Об этом написал журналист Berliner Zeitung Александр Дергай.

По его словам, Европа «почти наверняка сдастся» в конфликте с США по Гренландии, причем «не из-за трусости», а «из-за холодного расчета». Журналист подчеркнул, что «с аналитической точки зрения все обречено на провал».

«Упорядоченный вывод войск в сочетании с четкими гарантиями для гренландского народа был бы более достойным, чем конфликт, в котором Европа не может победить. И более честным, чем иллюзия, что Европа все еще может оказывать значительное влияние в Арктике. Заберите деньги и двигайтесь дальше — бывают и худшие стратегии», — написал он.

По словам Дергая, сейчас Европа «цепляется за принципы, которые не может обеспечить», а Гренландия при этом «становится пешкой в конфронтации», которой никто не хотел и в которой Европа «не может победить». Также журналист подчеркнул, что Европе «не под силу» действовать сразу и против России на востоке, и против США на западе.

Поэтому лучшим вариантом Дергай назвал, «договор аренды, заключенный путем переговоров». По его словам, такой договор «сохранит правовую преемственность, одновременно служа целям Америки». Также это «стабилизирует ситуацию», считает автор. При этом журналист добавил, что гренландцев нужно «включить в соглашение», так как договор, заключенный без их участия, будет «сомнительным с точки зрения международного права» и «практически нестабильным».

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность Штатов. При этом власти острова и Дании выступили против такого развития событий, их поддержали несколько стран ЕС.

22 января Трамп сообщил о достижении договоренности по будущему соглашению по Гренландии на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса написало, что Рютте не предлагал Трампу компромиссов по Гренландии. Сам генсек рассказал, что не обсуждал с Трампом вопрос Гренландии. А издание Axios сообщило, что проект сделки по Гренландии не подразумевает передачи суверенитета США.

