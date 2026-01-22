В Госдуме предложили создать новый Госкомцен

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему бутылка водки стоит дешевле килограмма говядины. По его мнению, к удорожанию цены на мясо привели дорогие кредиты, топливо и кормовая база. Это требует создания нового органа по примеру советского Госкомцена, считает Миронов.

«Если вспомнить «позднебрежневский» СССР, соотношение цен было совсем иным: поллитровка стоила округленно 6 рублей, а килограмм говядины 2 рубля. При этом, если себестоимость «беленькой» была буквально копейки, то себестоимость мяса значительно превышала розничную цену. Дело в том, что водка была важной статьей формирования бюджета, а животноводство дотировалось государством, при том, что мясо и мясопродукты относились к разряду дефицита. Условно говоря, дорогая водка обеспечивала в том числе и дешевое мясо», — заявил он.

По мнению Миронова, стоимость алкоголя завышена искусственно из-за акцизов. Депутат напомнил, что поддержка аграриев из госбюджета сегодня ограничена.

«Сейчас стоимость водки также искусственно завышена за счет алкогольных акцизов, однако современный российский агробизнес работает в куда более жестких условиях, что сказывается на розничной цене продукции, в том числе говядины. Здесь нужно отметить такие факторы, как удорожание кормовой базы, топлива, кредитов, жесткая зависимость от импортных поставок племенного скота. При этом рост спроса на говядину и цен на нее — тенденция мирового рынка, от конъюнктуры которого мы также зависим. Однако сегодня бюджетная поддержка сельхозпроизводителя крайне ограничена, а государство не вмешивается в экономические процессы, все еще полагаясь на «волшебную руку рынка». Отсюда и возникают всевозможные диспропорции и условия для ускорения продовольственной инфляции», — отметил парламентарий.

Миронов считает, что госрегулирование отдельных продуктов не поможет снизить цены.

«Мы считаем, что это порочный подход, но убеждены, что выход не в регулировании отдельных продуктов, а в целом в контроле за формированием стоимости продовольственных товаров от поля до прилавка, что включает в себя прежде всего мощную господдержку аграрного сектора, борьбу со спекулянтами-посредниками и жесткое регулирование ритейла. При этом нужно создать специальный орган — условный Госкомцен (Государственный комитет цен совета министров — прим. «Газеты.Ru»), который бы имел полномочия и задачи по контролю за ситуацией на потребительском рынке», — заключил депутат.

Согласно открытой информации торговых сетей, бутылка водки объемом 0,5 литра стоит около 450-500 рублей в зависимости от производителя. Цены на говядину же варьируются от магазина к магазину – килограмм говядины для гуляша стоит около 1200 рублей. Цены на мраморную говядину премиального сорта достигают 12 тысяч за килограмм. Стоимость продуктов варьируется и зависит от розничной сети, поставщиков и региона продажи.

