Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Зеленский в Давосе заявил о необходимости размещения европейских войск на Украине

Зеленский: после перемирия на Украине необходимо разместить европейские войска
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств. Трансляция его выступления на форуме в Давосе велась на YouTube-канале мероприятия.

При этом украинский президент после встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Трамп, в свою очередь, после переговоров с Зеленским призвал завершить украинский конфликт.

8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685885_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+