Зеленский в Давосе заявил о необходимости размещения европейских войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств. Трансляция его выступления на форуме в Давосе велась на YouTube-канале мероприятия.

При этом украинский президент после встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Трамп, в свою очередь, после переговоров с Зеленским призвал завершить украинский конфликт.

8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее во Франции запустили петицию против размещения войск в Гренландии и на Украине.