Знаменитый теннисист рассказал, как нужно играть Хачанову

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса со сборной России, бывшая шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал выступление Карена Хачанова на Australian Open, отметив, что в матче первого круга против американца Алекса Микельсена все висело на волоске.

«Был счет 5:2 и 0:40 на подаче Микельсена… Не выиграл. При 5:3 не реализовал три матчбола, потом «меньше» было дважды. И Микельсен там буквально не попал на сантиметр кроссом слева… Уже говорил, что здесь такая песня: «От печали до радости один шаг». Вот поэтому Карену тоже надо стабильно играть и хорошо подавать. Микельсен – очень сложный соперник для первого круга, и хорошо, что он его прошел, а теперь прошел и второй круг. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, Хачанов сможет показывать действительно хороший уровень игры», — считает Ольховский.

В матче третьего круга посеянный под 15-м номером Хачанов встретится с итальянцем Лучано Дардери, 25-й ракеткой соревнований.

Ранее Андрей Рублев одержал победу во втором круге Australian Open.