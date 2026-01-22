Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова вернется на экраны в драме «Мой друг»

Драма «Мой друг» с Раисой Рязановой выйдет в российский прокат 26 февраля
«Ракета Релизинг»

Драма «Мой друг» — история о силе дружбы, способной дарить надежду даже в самых безнадежных ситуациях — выходит в российский прокат 26 февраля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Фильм расскажет о девочке, которая находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит зрителя в далекое детство родственника: двое мальчишек знакомятся, и их дружба меняет все.

«Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А ее отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?» — говорится в пресс-релизе.

«Ракета Релизинг»

«Мой друг» уже успел завоевать признание в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале детского кино в Калифорнии. Также он удостоен звания лучшего фильма на Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия) и получил приз жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино.

В актерский состав вошли Анатолий Васильев («Сваты», «Экипаж»), Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Белый Бим Черное ухо») и Дмитрий Куличков («Дурак», «Брестская крепость»), а главные роли исполнили Елисей Чучилин («СуперИвановы») и Климентий Кривоносенко («Плагиатор»).

Ранее стало известно, что мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита получил номинацию на премию «Оскар‑2026». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685699_rnd_5",
    "video_id": "record::6dcc9ede-043d-4219-814b-7ca51f47f864"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+