Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова вернется на экраны в драме «Мой друг»

Драма «Мой друг» — история о силе дружбы, способной дарить надежду даже в самых безнадежных ситуациях — выходит в российский прокат 26 февраля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Фильм расскажет о девочке, которая находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит зрителя в далекое детство родственника: двое мальчишек знакомятся, и их дружба меняет все.

«Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А ее отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?» — говорится в пресс-релизе.

«Ракета Релизинг»

«Мой друг» уже успел завоевать признание в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале детского кино в Калифорнии. Также он удостоен звания лучшего фильма на Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия) и получил приз жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино.

В актерский состав вошли Анатолий Васильев («Сваты», «Экипаж»), Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Белый Бим Черное ухо») и Дмитрий Куличков («Дурак», «Брестская крепость»), а главные роли исполнили Елисей Чучилин («СуперИвановы») и Климентий Кривоносенко («Плагиатор»).

