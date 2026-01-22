В Госдуме связали с травлей нападение ученика в нижнекамской школе

В Нижнекамске ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу лицея – СМИ сообщили, что охранниками школы были две пенсионерки. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.Ru» указала на буллинг как первопричину нападения на школу. Она напомнила о нехватке психологов в учебных заведениях.

«Эта история в очередной раз показала актуальность проблемы травли в учебных заведениях. Подтвердила, что само собой конфликт и напряжение в коллективе не пройдет, с этим надо работать. И для этого должны быть определены механизмы. Не в каждой школе даже психолог есть, а там, где работают, не всегда достаточно компетентные люди, которые действительно могут помочь и выявить проблему на раннем этапе. Поэтому мы разработали с коллегами законопроект против травли. Систему надо выстроить на законодательном уровне. Чтобы каждый учитель и ученик знали, как реагировать на травлю и где найти помощь», — подчеркнула депутат.

22 января в нижнекамской школе произошло нападение. СМИ сообщили, что 13-летний школьник мог готовить его еще с августа. Накануне трагедии он написал знакомому, что «будет вечеринка». Журналисты рассказали, что школу охраняли две пожилые женщины. При этом лицей в начале года заключил контракт на охрану учреждения.

В Следственном комитете рассказали, что у нападавшего возник конфликт с технической работницей – он нанес ей ножевые ранения, а после выстрелил из сигнального пистолета.

Родители школьника утверждают, что у подростка не было конфликта со сверстниками. По словам отца мальчика, тот никогда ни на что не жаловался и не рассказывал о каких-либо проблемах, в том числе в отношениях с другими учениками. Учителя отзывались о семье ребенка положительно.

Одну из возможных причин опубликовало издание SHOT. По информации Telegram-канала, мальчик мог сорваться из-за гибели подруги. Два дня назад она снимала видео на крыше жилого дома и упала. На днях должны были состояться похороны.

